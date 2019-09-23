Певица зажигательно станцевала перед зрителями

Сейчас Ани Лорак находится в Израиле, где дает несколько концертов. Для одного из своих выступлений она выбрала короткое платье с глубоким декольте. Во время исполнения песни "Обними" Лорак стала энергично покачивать бедрами и трясти ягодицами, в какой-то момент платье поднялось и на глазах у всех ненадолго оказались трусы артистки.

Знаменитость ничуть не смутилась произошедшему и продолжила сексуально извиваться. После Лорак сменила мини-платье на еще более откровенное боди.

Сейчас преданные поклонники Ани Лорак ждут премьеры ее новой песни и клипа – певица пообещала выпустить свое новое творение через несколько дней. Сама артистка не раскрывает всех подробностей и поделилась с подписчиками в Инстаграм только фото со съемок.

"Ждем с нетерпением", "Анна, вы невероятная", "Очень-очень ждем новую песню", "Какая же вы красивая, ждем премьеру", – написали комментаторы.

Возможно, в производстве песни принял участие новый возлюбленный Лорак – молодой продюсер Егор Глеб, с которым она встречаться после расставания с бывшим супругом.