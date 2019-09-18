Певица стала похожа на манекен

Внешность Ани Лорак не дает покоя ее поклонникам. На новом фото из гримерки звезда, по мнению комментаторов, выгладит красиво, но не естественно. Лицо артистки кажется замершим и уж слишком идеальным – это и заметили подписчики в Instagram.

Узнать в Лорак прежнюю любимицу публики удалось не всем. Пользователи гадают, в чем же секрет таких изменений: в слишком сильной обработке в фотошопе или сложных пластических операциях.

"Сама на себя не похожа...", "О боже! Что с лицом?", "Вся изуродовала себя", "Выглядит как не настоящая, своими руками губит свою красоту", "Это ж нужно так лицо заколоть, что в 40 лет быть неузнаваемой!", "Чет с фотошопом переборщила", "Зачем фото обрабатывать фильтрами", "ты сама себе нравишься после перекройки лица?", "Манекен, не узнать совсем",

– раскритиковали изменившуюся Лорак в Инстаграм.

Подозревать артистку в пластике начали уже давно. Хирурги уверяют, что никаких серьезных вмешательств во внешность артистки не было, но заметна работа косметологов.

"Слегка изменена форма губ, скул, подбородка. Но это результат инъекционных методик и правильного регулярного ухода за кожей", – писал Beauty.ua.

Ранее артистку застали в объятиях артиста. Слухи о романе Лазарева и Лорак ходят уже не первый год.