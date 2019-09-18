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Внешность Ани Лорак не дает покоя ее поклонникам. На новом фото из гримерки звезда, по мнению комментаторов, выгладит красиво, но не естественно. Лицо артистки кажется замершим и уж слишком идеальным – это и заметили подписчики в Instagram.
Узнать в Лорак прежнюю любимицу публики удалось не всем. Пользователи гадают, в чем же секрет таких изменений: в слишком сильной обработке в фотошопе или сложных пластических операциях.
"Сама на себя не похожа...", "О боже! Что с лицом?", "Вся изуродовала себя", "Выглядит как не настоящая, своими руками губит свою красоту", "Это ж нужно так лицо заколоть, что в 40 лет быть неузнаваемой!", "Чет с фотошопом переборщила", "Зачем фото обрабатывать фильтрами", "ты сама себе нравишься после перекройки лица?", "Манекен, не узнать совсем",
– раскритиковали изменившуюся Лорак в Инстаграм.
Подозревать артистку в пластике начали уже давно. Хирурги уверяют, что никаких серьезных вмешательств во внешность артистки не было, но заметна работа косметологов.
"Слегка изменена форма губ, скул, подбородка. Но это результат инъекционных методик и правильного регулярного ухода за кожей", – писал Beauty.ua.
Ранее артистку застали в объятиях артиста. Слухи о романе Лазарева и Лорак ходят уже не первый год.
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