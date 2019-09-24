Режиссера обвинили в неискренности

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 10 дней назад, но до сих пор не дают никому покоя. Особенно сильно комментаторов возмутили фото с венчания пары, которым журналистка поделилась в социальных сетях.

Пользователи сомневаются в искренности влюбленных и считают, что все происходящее – просто пиар и шоу для поднятия популярности. Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев и вовсе пророчит Собчак развод.

"Любимая, пару лет поживаете, потом этот гений тебя так достанет, и будет следующий муж", "Поторопились с венчанием", "Поиграется и бросит", "Все ради хайпа", "Два клоуна", "Режиссер просто решил карьеру сделать", "Рискованная женщина", "Выйти замуж и развестись снова, зачем",

– прокомментировали пост Собчак в Инстаграм.

Пока одни обсуждают скорый развод режиссера и экс-ведущей "Дома-2", другие не могут отойти от эпатажной свадьбы Собчак и Богомолова. Влюбленные приехали к ЗАГСу в катафалке, затем обвенчались в церкви. После праздник продолжился в ресторане, где знаменитость исполнила эротический танец.

"Днем венчание, а вечером – эротические танцы в Вашем исполнении. Что Вами движет? Неужели страсть к пиару и эпатажу так велика?", "На ступенях храма ноги не раздвинула? Обошлось без танцев?", "Ксения, вы с каких пор стали верующей?", "Как вас пустили в храм", – высказались в Интернете.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала об издевательствах Ксении Собчак.