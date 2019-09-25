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"Хватит возбуждать": похудевшая Каменских выставила ягодицы напоказ

Анастасия Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Звезда показала стройное тело в бикини

Настя Каменских сейчас находится на отдыхе, но продолжает радовать поклонников сексуальными снимками. На одном из них артистка позирует в купальнике, повернувшись пышными ягодицами к фотографу.

Подписчики Насти Каменских в Инстаграм не могли не заметить изменений в фигуре звезды. Если раньше ходили слухи, что она беременна, то теперь комментаторы уверены, что артистка сильно похудела, и ее ягодицы выглядят меньше.

"Ты чудо природы", "Булки огонь", "Хватит возбуждать", "Шикарная", "Бомба", "Идеальная фигура", "Счастья украшает нашу. Анастасию", "Какая же вы красоточка", "Похудела", "Исхудала, уже не как у Ким", "Срамота", "Такая порнозвезда", "Зачет", "Орех",

– прокомментировали снимок поклонники. 

Ранее "Утро" опубликовало самые сексуальные фото Светланы Лободы. 

Дарья ПЕТРОВА
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