Артистку подозревают в использовании пластики

Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграм видео, где она в откровенном наряде и с ярким макияжем пританцовывает перед камерой. Артистка вертит головой и кривляется, при этом в кадр крупным планом попадает бюст Лободы.

Поклонники звезды посчитали, что певица снимает видео в нетрезвом виде и упрекнули ее за неестественную внешность.

"Кошмар", "Пьяная", "Надувшая кукла", "Вечно пьяная", "Слишком вульгарная", "Как с панели", "Вульгарщина зашкаливает", "Пошлятина", "Резиновая", "Столько операций сделала",

– прокомментировали в Интернете.

Светлану Лободу не раз обвиняли в пластике, сама артистка никогда не подтверждала, что пользовалась услугами пластического хирурга. Специалисты подозревают, что знаменитость увеличила губы, сделала пластику носа и, возможно, груди.

Преданных поклонников внешность Светланы Лободы только восхищает. Они считают артистку самой сексуальной и красивой: "Как всегда идеал", "Красотка", "Хороша Света", "Какая грудь", "Суперзвезда", "Огонь", "Пеелесть", – пишут под постами артистки.



Ранее "Утро" публиковала самые сексуальные фото Светланы Лободы.