Артистка ушла со свадьбы Собчак не с пустыми руками

Светлана Лобода предпочитает передвигаться на частном самолете. В этот раз звезда в полете закинула ноги на стол прямо в обуви. Внимание пользователей также привлек букет невесты, который Светлана держит в руках. В социальных сетях предполагают, что артистка поймала его на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Поклонники звезду за закинутые на стол ноги не осудили, они уверены, что такой певице можно все. Тем более, что с этого ракурса можно лучше рассмотреть стройное тело Лободы в минишортах.

"Все-таки поймала букет у Собчак", "Поймала букет невесты", "Красиво жить не запретишь", "Красивым ножкам не место на столе, но Светлане можно", "Богиня", "К Линдеманну летите?", "Царица отдыхает", "Какие длинные ноги",

– прокомментировали в Instagram.

Это уже не первый букет, который Лобода ловит на свадьбе. Поклонники артистки надеются, что совсем скоро в ее личной жизни пройзойдут большие перемены. О своих романах знаменитость предпочитается не распространятся, но, по слухам, у Светланы роман с немецким музыкантом Тилем Линдеманном, от которого она родила дочку.

Ранее Светлане Лободе досталось за исполнение песни Примадонны.