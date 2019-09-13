"Меладзе нервно курит": Джанабаева показала нового партнера

Нибиру
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Супруга Валерия Меладзе провела время с другим мужчиной. Альбину Джанабаеву засняли с Николаем Цискаридзе на премии одного из журналов. Звезды обнимали друг друга за талию, а после исполнили танцевальное па, держась друг за друга.
Поклонники Альбины начали расхваливать ее нового партнера по танцам и отметили, что Валерий Меладзе вряд ли сможет повторить движения Цискаридзе.
"Да, партнер что надо!", "Меладзе нервно курит в сторонке", "Красавцы", "Цискаридзе божественен", "У него тело как из пластилина", ""Ой, какие вы тут классные! А Валерий так может?", "Вы очень красивые",
– прокомментировали в Instagram.
Ранее Альбину Джанабаеву видели в компании хореографа, на которого она прилегла. Мужчина, которого экс-солистка группы "ВИА Гра" назвала "классным и талантливым", держал ее за руку даже за сценой.
Сейчас в медиапространстве активно обсуждают расставание Альбины Джанабаевой с Константином Меладзе. Певица уже год не сотрудничает с продюсером, предположительно, из-за Веры Брежневой.
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