"Меладзе нервно курит": Джанабаева показала нового партнера

Певица потанцевала с артистом на публике

Супруга Валерия Меладзе провела время с другим мужчиной. Альбину Джанабаеву засняли с Николаем Цискаридзе на премии одного из журналов. Звезды обнимали друг друга за талию, а после исполнили танцевальное па, держась друг за друга.

Поклонники Альбины начали расхваливать ее нового партнера по танцам и отметили, что Валерий Меладзе вряд ли сможет повторить движения Цискаридзе.

"Да, партнер что надо!", "Меладзе нервно курит в сторонке", "Красавцы", "Цискаридзе божественен", "У него тело как из пластилина", ""Ой, какие вы тут классные! А Валерий так может?", "Вы очень красивые",

– прокомментировали в Instagram.

Ранее Альбину Джанабаеву видели в компании хореографа, на которого она прилегла. Мужчина, которого экс-солистка группы "ВИА Гра" назвала "классным и талантливым", держал ее за руку даже за сценой.

Сейчас в медиапространстве активно обсуждают расставание Альбины Джанабаевой с Константином Меладзе. Певица уже год не сотрудничает с продюсером, предположительно, из-за Веры Брежневой.