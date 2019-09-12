Звезду заплевали за неприличную позу

Любовь Успенская сейчас находится в США со своим музыкальным туром. В перерывах между выступлениями артистка успевает наслаждаться отдыхом: на последнем снимке звезда запечатлена в купальнике и солнечных очках. Позу для фотографии Успенская выбрала смелую: ноги раздвинула, прикрыв интимное место платком.

Комментаторы не смогли пройти мимо снимка в купальнике и указали певице на вульгарную, по их мнению, позу. Некоторые предполагают, что артистка так ведет себя из-за болезни. Внимание пользователей привлекло и похудевшее тело Успенской.

"Любочку понесло, скоро увидим голую", "Раздвинула ноги. Совсем нет совести", "Совсем исхудала, почему?", "Деменция прогрессирует", "Бабушке неприлично так сидеть…", "Из ума выжила. На пенсию пора", "Головой понимает, что уже бабуля, а принять никак не может. Вот и выдает шедевры", "Куда ты ноги свои, старуха, расставила, курагу проветрить?",

– жестко раскритиковали Успенскую в социальных сетях.

Артистка не только не стесняется выкладывать сексуальные снимки, но и откровенно делится подробностями своей личной жизни. Например, Любовь Успенская рассказала журналистам, что удовлетворяет себя между концертами, а еще часто ходит без нижнего белья.

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