Королева шансона считает, что стесняться не надо

Любовь Успенская шокировала публику интимными откровениями. Она рассказала, что сама удовлетворяет себя в перерывах между концертами. Да еще и ходит без нижнего белья.

"А что делать, когда все время в поездках, и надо как-то расслабиться?", – заявила певица, объясняя свое поведение. И, показав ягодицы в облегающих джинсах, добавила, что "не одела трусики сегодня".

Все эти интимные подробности королева шансона выдала, после того как сообщила, что не отказалась от желания еще раз стать мамой. "Почему Пугачевой можно, Киркорову... Виторганам...А я что, рыжая", – спросила артистка в программе "Ты не поверишь".

Слова певицы возмутили интернет-пользователей: "Люба, ты просто сошла с ума, желай внуков!Такие откровения тебе не к лицу", "У старушки маразм!!!!! Фу какая она мерзкая, неприятная", "Ни стыда, ни совести, ни ума, ни культуры...", "У Успенской крыша поехала...", "По ходу не ребенка надо, а хорошего психиатра", "Это перебор!.., что, приличия уже отменены? Или больше нечем на себя внимание обращать?", "Успенская совсем ку-ку", "Вся морда от ботокса опухла".

О том, что Любовь Успенская хочет забеременеть, стало известно в июне. И уже тогда порыв королевы шансона во второй раз стать матерью не оценили. Не понравилось публике и откровение артистки о первом сексе ее дочери. Однако ее это не останавливает – звезда продолжает шокировать публику поведением и нарядами, из-за чего у некоторых возникло подозрение, что это все – "последствия алкоголя".