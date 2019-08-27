"Все открыла": Успенская развалилась на пляже в крошечных трусах

Королева шансона показалась топлес в раскованной позе

Любовь Успенская нередко позволяет себе вольности и запросто может блеснуть прелестями на виду у публики, что и сделала в Испании. Певица без стеснения оголила грудь и расставила ноги.

"Да, я помню, как я давала совет не загорать!.. Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D", – пояснила она под откровенным фото. И добавила:

"Но лицо – прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла... Все остальное открыла".

На снимке звезда полулежит на покрывале в одних узких плавках. Опираясь головой на руку, она мотрит куда-то в сторону. Одна нога согнута в колене и отведена в сторону, другая вытянута прямо.

Кадр удивил подписчиков. Некоторые не узнали королеву шансона. "Это же Таня?", "Конечно, это не Люба! Она просто перепутала себя с дочей!", "Думала, это мальчик, Ваш внук загорает", – предположили некоторые поклонницы. Но им возразили другие: "Нет, Люба", "Посмотрите на маникюр, буквально в прошлом посте у нее точь-в-точь такие же ручки. Да, это Любаша!", "Это не Таня, это действительно Любовь Успенская", "Уши и кепка Любашины".

Многие ругали певицу. "Развратница Любка", "Совсем с ума сошла. Бедненькая, что-то с головой", "Поза неприличная", "Ни стыда ни совести", "А в другой позе нельзя было сфоткаться? Обязательно ... напоказ", "Маразм крепчает", "Совсем сдурела", "Ухо огромное... уши растут с возрастом и нос! Нос урезала, а уши остались!", "Вы явно на старости лет с катушек слетели", – написали недовольные.

Однако фанаты по-прежнему восхищались. "Шикарно выглядит", "Ну хороша", "Любовь, Вы прекрасны", "Вот это фигура!!! Заглядение!!!", "В отличной форме", – хвалили они любимицу.

Любовь Успенская четвертый год подряд проводит отпуск в испанской Марбелье. Там "нет изматывающей жары... спокойная атмосфера, можно открыть калитку и окунуть ноги в море", – рассказала певица StarHit.

Ранее королеву шансона заплевали за выход в купальнике, а ее появление на сцене в нижнем белье во время фестивала "Жара" в Баку шокировало многих.