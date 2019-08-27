Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Все открыла": Успенская развалилась на пляже в крошечных трусах

Любовь Успенская. Фото: Феликс Грозданов/Утро.ру
Королева шансона показалась топлес в раскованной позе

Любовь Успенская нередко позволяет себе вольности и запросто может блеснуть прелестями на виду у публики, что и сделала в Испании. Певица без стеснения оголила грудь и расставила ноги.

"Да, я помню, как я давала совет не загорать!.. Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D", – пояснила она под откровенным фото. И добавила:

"Но лицо – прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла... Все остальное открыла".

На снимке звезда полулежит на покрывале в одних узких плавках. Опираясь головой на руку, она мотрит куда-то в сторону. Одна нога согнута в колене и отведена в сторону, другая вытянута прямо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Кадр удивил подписчиков. Некоторые не узнали королеву шансона.  "Это же Таня?", "Конечно, это не Люба! Она просто перепутала себя с дочей!", "Думала, это мальчик, Ваш внук загорает", – предположили некоторые поклонницы. Но им возразили другие: "Нет, Люба", "Посмотрите на маникюр, буквально в прошлом посте у нее точь-в-точь такие же ручки. Да, это Любаша!", "Это не Таня, это действительно Любовь Успенская", "Уши и кепка Любашины". 

Многие ругали певицу. "Развратница Любка", "Совсем с ума сошла. Бедненькая, что-то с головой", "Поза неприличная", "Ни стыда ни совести", "А в другой позе нельзя было сфоткаться? Обязательно ... напоказ", "Маразм крепчает", "Совсем сдурела", "Ухо огромное... уши растут с возрастом и нос! Нос урезала, а уши остались!", "Вы явно на старости лет с катушек слетели", – написали недовольные.  

Однако фанаты по-прежнему восхищались. "Шикарно выглядит", "Ну хороша", "Любовь, Вы прекрасны", "Вот это фигура!!! Заглядение!!!", "В отличной форме", – хвалили они любимицу.

Любовь Успенская четвертый год подряд проводит отпуск в испанской Марбелье. Там "нет изматывающей жары... спокойная атмосфера, можно открыть калитку и окунуть ноги в море", – рассказала певица StarHit. 

Ранее королеву шансона заплевали за выход в купальнике, а ее появление на сцене в нижнем белье во время фестивала "Жара" в Баку шокировало многих.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Грязные игры Запада раскрыты: Скрипаль сделала новое заявление

Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей