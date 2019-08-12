Успенская рассказала о первом сексе дочери

У артистки сложились доверительные отношения с наследницей

Любовь Успенская дала откровенное интервью, в котором рассказала о первом сексе дочери, и не только. Поклонники восторженно приняли откровения любимой артистки.

Звезда поделилась в соцсети видеоотрывками "потрясающей беседы". По ее мнению, "разговор получился очень насыщенным, интересным и в то же время конкретным и лаконичным".

В ролике Успенская сообщила, что у них с дочкой очень особые отношения. "Мы с ней не мама – дочка, а подруги. То есть она мне первой рассказала... позвонила, сказала: "Мама, я больше не девственница (фраза была произнесена звездой по-английски)", – отметила Любовь Залмановна.

Также артистка призналась, что выбрала для себя другое направление в музыке: "Я имею к шансону слабое отношение... уже из этой пещеры ушла". И, попросив "не тянуть ее назад", заявила, что "пошла на эксперимент – начала хип-хоп петь".

Фанаты остались довольны. "Умница во всем! Шикарная женщина", "Классная она", "Любаша, в ногу шагаете с жизью, молодец", "Английский обалденный", "Дочь нужно продвигать", – хвалили они любимицу, отметив ее качества как мамы и как профессионала.

Однако не всем пришлись по душе перемены, и такие высказались по-другому: "А на концерте что поете? Если рэп, то не пойдем", "Шансон – это Ваше, но не хип-хоп", "Нет... рэп – это не ее... если вступит туда... считай пропало", "Молодежь Вам не покорить, а поклонников своих радуйте шансоном", "Рэп не катит", "Хип-хоп, рэп - это совсем не Любина история", "Чем дальше, тем страшнее, как в сказке.... Ребенка родит, хип-хоп, рэп запоет, что дальше".

Полное интервью Успенской было опубликовано 10 августа. Многие тогда поддержали артистку. "Отдаю должное энергии и активности в таком возрасте. Так держать!", "Крутая! В 65 лет такая энергетика и sex", "Крутая женщина!", "Шикарная", – отметили они.

Ранее Любовь Залмановна поделилась желанием родить ребенка. Порыв королевы шансона во второй раз стать матерью не оценили.