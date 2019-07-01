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"Совсем ку-ку": Успенской запретили ЭКО

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Порыв королевы шансона во второй раз стать матерью не оценили

Признание Любови Успенской о планах воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения вызвало резкую реакцию поклонников – в соцсети разразился скандал. Мало кто поддержал желание артистки.

"Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть",

– сообщила певица. А также добавила требования к возможной кандидатке на роль суррогатной матери – "красота, ум, талант, здоровье, доброта, честность".  После чего попросила пожелать ей удачи а недоброжелателей отправила "гулять лесом", добавив: "Интим не предлагать".

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Подписчики стали отговаривать артистку от этого. Одни при этом были чересчур резки и требовали, чтобы звезда отказалась от своей затеи, другие советовали, как поступить (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Совсем ку ку...😲 в 65-66 лет заводить малыша, это верх глупости и эгоизма😲 С нашей экологией, когда многие кто чем болеет, не факт, что до 20 лет его вырастите, поднимете...и чего?, ребенок сирота?😲😲😲 Чем вы вообще думаете", "Уважаю Вас, Любочка, но всему своё время.Поздно!", "Оборжаться", "Кошмар ! Вам внуков надо а не детей !!!!!в 65....", "Возьмите из детдома.., и будет вам счастье", "Совсем с ума посходили", "Мама Люба давай, давай",  "А зачем донорская яйцеклетка , это же все равно не родной ребёнок , когда вокруг столько сирот? Сделайте кого то из них счастливым!",   "ВНУКОВ НЯНЬЧИТЬ НАДО. А НЕ ДЕТОК", "Главное, не пить “Крота“ и все получится".

Ранее сообщалось, что Успенская, несмотря на свой возраст, задумала родить еще одного ребенка. Наверное, вдохновивщись примером Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и Эммануила Виторгана, которые отвапжились на столь важный шаг, будучи далеко не молодыми.

Королева шансона была замужем четыре раза. В первом браке, когда ей было 17 лет, она родила двух близнецов-мальчиков, но первый ребенок умер сразу, а второй через несколько дней. В двух следующих браках у певицы не было детей.

И только в 35 лет, в четвертом браке, она стала мамой. У артистки есть дочь Татьяна, которой в этом году исполнится 30 лет. 

Полина ДОРОЖКИНА
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