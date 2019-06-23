"Смотрите": взбешенная Успенская оголилась перед камерой

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Артистка решила доказать злопыхателям, что не приукрашивает себя для соцсетей.
Любовь Успенская опубликовала эмоциональное обращение. Она ответила критикам, обвинив их в злости и зависти.
"Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю. Вот видео – на нем фотошопом ничего не исправишь, смотрите",
– написала она в своем Instagram.
Королева шансона посоветовала завистникам заниматься собой и собственной жизнью и полюбить себя.
Певица выложила видео из студии, где проходила фотосессия. На кадрах Успенская в довольно откровенном наряде, открывающем грудь и стройные ноги, томно позирует на диване.
Поклонники поддержали обиженную Любовь, призвав ее не обращать внимания на колкости и отметив, что сексуальной женщина может выглядеть невзирая на возраст. Однако и здесь не обошлось без ехидных комментариев. Некоторые пользователи указали Успенской, что пора бы уже вести себя скромнее (орфография и пунктуация сохранены).
"Супер Женщина в любом возрасте может оставаться сексуально привлекательной и Вы тому безусловное подтверждение!" "Любочка, всегда прекрасна! Вне возраста и вне времени!" "Да вы просто очень круто выглядите !!! Отсюда и зависть !!! Не обращайте внимания, миллионы людей Вас уважают", "Кому ты нужна ??ты клоун а мы зрители !в твоем старческом возрасте нужно быть скромнее намного!рано или поздно придет конец каждого и твой естественно!как же ты перед всевышнем будешь отвечать и сумеешь ли вообще !жаль тебя не более !" - отметили они.
Ранее Успенской наговорили гадостей из-за фото в обтягивающих джинсах.
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