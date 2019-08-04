Успенская выдала главную тайну Токарева

Певица не может поверить в смерть коллеги

Любовь Успенская считает, что Вилли Токарев обладал особой энергетикой. Его уход из жизни большая потеря, с которой артистка не может примириться – ведь шансонье был здоровым и крепким мужчиной.

По ее словам, в последнюю встречу Токарев рассказал ей, в чем секрет его бодрости и, как он может работать в столь почтенном возрасте.

"Он мне говорил: "Я утром на завтрак выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и никогда больше. Вот это меня держит!" – сообщила Успенская РИА Новостям.

Михаил Шуфутинский также шокирован новостью о смерти Токарева. По мнению артиста, культура целого поколения многое потеряла. Вилли, по словам Шуфутинского, был примером для исполнителей шансона и постоянно работал.

О доброте и таланте мэтра рассказал и Иосиф Пригожин. Виктория Цыганова тоже вспомнила об удивительной энергии артиста. Выразили свои соболезнования также Эдита Пьеха и Татьяна Буланова.

"Он оставил замечательное наследие. Я его песни слушала с детства. Он действительно оставался очень талантливым и жизнерадостным человеком до конца своих дней", – заметила Буланова.

Токарева не стало 4 августа. По сообщениям СМИ, он скончался в онкологической клинике.