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Успенская выдала главную тайну Токарева

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Певица не может поверить в смерть коллеги

Любовь Успенская считает, что Вилли Токарев обладал особой энергетикой. Его уход из жизни большая потеря, с которой артистка не может примириться – ведь шансонье был здоровым и крепким мужчиной.

По ее словам, в последнюю встречу Токарев рассказал ей, в чем секрет его бодрости и, как он может работать в столь почтенном возрасте.

"Он мне говорил: "Я утром на завтрак выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и никогда больше. Вот это меня держит!" – сообщила Успенская РИА Новостям.

Михаил Шуфутинский также шокирован новостью о смерти Токарева. По мнению артиста, культура целого поколения многое потеряла. Вилли, по словам Шуфутинского, был примером для исполнителей шансона и постоянно работал.

О доброте и таланте мэтра рассказал и Иосиф Пригожин. Виктория Цыганова тоже вспомнила об удивительной энергии артиста. Выразили свои соболезнования также Эдита Пьеха и Татьяна Буланова. 

"Он оставил замечательное наследие. Я его песни слушала с детства. Он действительно оставался очень талантливым и жизнерадостным человеком до конца своих дней", – заметила Буланова.

Токарева не стало 4 августа. По сообщениям СМИ, он скончался в онкологической клинике. 

Полина ИВАНОВА
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