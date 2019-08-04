Раскрыты подробности смерти известного шансонье

Артист обратился к медикам в начале июля

Вилли Токарев умер в онкологическом центре Москвы. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Журналисты сообщили, что шансонье госпитализировали еще 2 июля. О смерти Токарева сообщил радиоведущий и артист Николай Тамразов. Позже информацию подтвердил сын Вилли Антон.

В 1970-х Токарев покинул СССР. В США он начал карьеру артиста, а в 1990-х вернулся жить в Россию.