Раскрыты подробности смерти известного шансонье

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Вилли Токарев умер в онкологическом центре Москвы. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Журналисты сообщили, что шансонье госпитализировали еще 2 июля. О смерти Токарева сообщил радиоведущий и артист Николай Тамразов. Позже информацию подтвердил сын Вилли Антон.
В 1970-х Токарев покинул СССР. В США он начал карьеру артиста, а в 1990-х вернулся жить в Россию.
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