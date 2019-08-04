Умер Вилли Токарев

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Не стало Вилли Токарева. Об этом сообщил ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Николай Тамразов со ссылкой на семью мэтра.
Сын шансонье Антон подтвердил радиостанции "Говорит Москва" эту трагическую новость, а также РИА Новостям. Причина смерти Токарева не сообщается. Пока неизвестно, когда и где похоронят артиста.
В мае сообщалось, что шансонье якобы попал в реанимацию: он сам обратился к врачам с жалобой на плохое самочувствие. Результаты обследования были неутешительными, а его состояние резко ухудшилось.
Токарев окончил училище при Ленинградской консерватории. В 1974-м Вилен (настоящее имя артиста) переехал в США, где работал почтальоном и таксистом. Спустя два года Токарев выпустил первую пластинку, которая не нашла поддержки у любителей музыки. Впрочем, уже в 1981-м вышла вторая пластинка Вилли "В шумном балагане", которая сделала его знаменитым среди русскоязычных мигрантов.
В 1989-1990-х Токарев посещал СССР и потом Россию с гастролями, а позже вернулся на родину насовсем. Среди знаменитых хитов легендарного шансонье – "Небоскребы", "Журавли", "А жизнь всегда прекрасна".
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