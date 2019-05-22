Известный шансонье угодил в больницу

Певца экстренно госпитализировали

Вилли Токарев обратился в одну из московских клиник для обследования. Результаты его оказались неутешительными, состояние артиста резко ухудшилось. Сейчас знаменитость находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи – сообщает Telegram-канал Mаsh.

Настоящее имя шансонье – Вилен Токарев. Он окончил училище при Ленинградской консерватории, работал в оркестре, сочинял музыку и песни. Например, он написал песню "Дождь" для Эдиты Пьехи. Из-за гонений на джаз он уехал в Мурманск, где стал настоящей звездой.

В 70-х Токарев эмигрировал с США, где был разнорабочим, а после сумел выпустить несколько пластинок и стал известными среди русскоязычных эмигрантов. В 90-е он вернулся в Москву и открыл свою студию звукозаписи.