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Известный шансонье угодил в больницу

Вилли Токарев. Фото: www.globallookpress.com
Певца экстренно госпитализировали

Вилли Токарев обратился в одну из московских клиник для обследования. Результаты его оказались неутешительными, состояние артиста резко ухудшилось. Сейчас знаменитость находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи – сообщает Telegram-канал  Mаsh.

Настоящее имя шансонье – Вилен Токарев. Он окончил училище при Ленинградской консерватории, работал в оркестре, сочинял музыку и песни. Например, он написал песню "Дождь" для Эдиты Пьехи. Из-за гонений на джаз он уехал в Мурманск, где стал настоящей звездой.

В 70-х Токарев эмигрировал с США, где был разнорабочим, а после сумел выпустить несколько пластинок и стал известными среди русскоязычных эмигрантов. В 90-е он вернулся в Москву и открыл свою студию звукозаписи.

 

Дарья ПЕТРОВА
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