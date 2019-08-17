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"Бабка тронулась": Успенскую заплевали за выход в купальнике

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
65-летняя звезда смело оголилась

Звезде напомнили, что стареть нужно с достоинством.

"Любите себя и тогда вас будут любить окружающие. Не теряйте веры в себя, в свою красоту!" – написала Любовь Успенская в своем Instagram, выложив кадры, где позирует в купальнике.

Подтянутые формы певицы не всем пришлись по вкусу. На странице Успенской разгорелся ожесточенный спор, уместно ли демонстрировать тело в таком возрасте. Одни восхищались и завидовали, другие возмущались и стыдили артистку. Дошло даже до откровенных грубостей. Впрочем, отвечать на колкости нахалов королева шансона не стала (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

"В таком возрасте иметь такую фигуру!!!" "Да, в таком виде можно и на эстраду! Чем старше, тем меньше одежды!!! Не зря говорят, девушка уедет из деревни, деревня не уедет от девушки!!! Можно быть в шикарной форме и в 80, как Джейн Фонда, которая выглядет на зависть всем и при этом имеет достоинство не опускаясь ниже плинтуса!!! Можно надеть шикарное облегающее платье, подчеркнув достоинства фигуры и получать восхищения, но не быть посмешищем , стоять в поддтяжках и трусах! Молодильных яблок ещё никто не вырастил и стареть надо с достоинством!!!" "Ужас бабка тронулась",  "Кукла!!!!! Браво, уважение и восхищение?"

– написали пользователи.

Ранее Успенская показала оргазм на видео. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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