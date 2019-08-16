Успенская показала оргазм на видео

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Любовь Успенская, отдыхая в Испании, не забывает баловать гостей собственноручно приготовленными блюдами средиземноморской кухни. Певица не скромничает и не устает нахваливать свои кулинарные таланты:
"Вкуснейшая паста от Любови Успенской) Кто ее попробует – получит настоящий гастрономический оргазм", -
написала звезда на своей страничке в Instagram.
В ответ Успенская получила море восторженных комментариев:
"Любачка я вас обожаю!!!!!! вы восхитительная женщина, певица и личность!!!!!", "Любовная да все знаем что ты вкусненько готовишь", "Вкуснятина ,Любовь новерно ,Мы мысленно попробуем", "Вкусняшечка!!! Попробую обязательно!!!!".
Нашлись, конечно, и злопыхатели:
"Это не может быть, лучше, чем у испанцев, нечего себя нахваливать, сначала готовить научись, показывала котлеты из креветок, которые все раскрошились, и превратились в месиво, тоже нахваливала". (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).
Но придирчивые критики остались в абсолютном меньшинстве.
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