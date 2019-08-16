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Успенская показала оргазм на видео

Успенская показала оргазм на видео
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
Все желающие могут попробовать сделать это вслед за звездой

Любовь Успенская, отдыхая в Испании, не забывает баловать гостей собственноручно приготовленными блюдами средиземноморской кухни. Певица не скромничает и не устает нахваливать свои кулинарные таланты:

"Вкуснейшая паста от Любови Успенской) Кто ее попробует – получит настоящий гастрономический оргазм", -  

написала звезда на своей страничке в Instagram. 

В ответ Успенская получила море восторженных комментариев:

"Любачка я вас обожаю!!!!!! вы восхитительная женщина, певица и личность!!!!!", "Любовная да все знаем что ты вкусненько готовишь",  "Вкуснятина ,Любовь новерно ,Мы мысленно попробуем",  "Вкусняшечка!!! Попробую обязательно!!!!".

Нашлись, конечно, и злопыхатели:

"Это не может быть, лучше, чем у испанцев, нечего себя нахваливать, сначала готовить научись, показывала котлеты из креветок, которые все раскрошились, и превратились в месиво, тоже нахваливала". (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Но придирчивые критики остались в абсолютном меньшинстве.

Валентина МАЙОРОВА
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