"Страшная": Успенскую обругали за странный вид

Россияне не оценили модный наряд певицы

Любовь Успенская выложила в Instagram свежий кадр, на котором позирует синих ссвободных штанах, полосатой кофте и красном берете. Пользователи Сети, глядя на внешний вид звезды шансона, пришли в ужас.

"Девочки, будьте со мной и будьте в тренде. Как вам мой сегодняшний лук?" – подписала кадр Успенская, добавив, что ей понравилась коллекция одного модного бренда.

Подписчики не заставили себя ждать и разнесли артистку в пух и прах за "старческий" наряд.

"Как-то старит", "Люба, вы в этом наряде, далеко не молодая", "Люба случайно не чукча..очень похожа", "Страшная", "Нет, это не ваш лук, вам идут другие наряды", "Что на голове?", "Бабушка-старушка," "Хватит молодиться уже...", "Лук в одних трусах красных был лучше", "Честно..? Ужасно.. Как будто дрессировщица ждёт своего выступления в Цирке", – раскритиковали Успенскую интернет-пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кому пришелся по душе "костюм" звезды. Некоторые же пришли к выводу, что такие наряды больше подходят по возрасту Успенской.