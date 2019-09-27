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"Идеальная фигура": жена Преснякова обнажила тело в чулках

Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Артистка разделась ради пикантных фото

Наталья Подольская похвасталась своей прекрасной физической формой. На фото, размещенном в личном аккаунте звезды, она позирует в купальнике и розовых чулках. В таком виде, как пишет сама певица, она улетает на отдых в Италию.

На несколько часов под пикантным снимком с Подольском комментаторы оставили десятки комплиментов: они в восторге от фигуры певицы и признаются, что не могут отвести от нее глаз.

"Красивое телосложение", "Чудо как хороша", "И эта девочка уже мама? Шикарное тело", "Супер форма", "Горячая штучка", "Глаз не отвести", "Идеальная фигура", "Купальник бомба", – написали в Инстаграм Подольской.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Завистники же не упустили возможности указать артистке на недостатки ее внешности. Кто-то упрекает звезду за маленький размер бюста, кто-то считает, что без обработки Подольская выглядит совсем не так.

"Грудь бы тебе еще, Наташка, купить", "Какая худенькая. Так и хочется накормить вас", "А есть фото до обработки", "Вы мама сыночка, вам как в его глаза смотреть, ведь есть же сокровенное",

– осудили жену Владимира Преснякова.

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Дарья ПЕТРОВА
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