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"Не смог устоять": друг Джигарханяна рассказал о его воссоединении с Цымбалюк

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Бывшая жена так и не смогла забыть актера

Влюбленные расстались в 2017 году после полутора лет брака. Даже после развода пианистка вспоминает о жизни с режиссером: выкладывает в социальные сети совместные фото и хочет назвать сына в честь него. Друг Джигарханяна прокомментировал возможное воссоединение пары.

Приятель режиссера не хотел бы, что бывшие влюбленные вновь сошлись, ведь сейчас рядом с актером находится правильная женщина, с которой он "должен сделать последние шаги в своей жизни".

"Лично я не хочу, чтобы она [Цымбалюк-Романовская]возвращалась. Что касается Виталины, то никто, кроме нее и Армена, не знает, что сблизило их",

рассказал источник "Собеседнику".

Друг Джигарханяна также рассказал о совместной жизни знаменитостей. По его словам, Виталина Цымбалюк-Романовская изменила свою жизнь ради Армена Джигарханяна, вписалась в его привычки.

"Я знаком с Виталиной: она очень обаятельная. От нее исходит запах женщины. Этот аромат ощущается сразу. <…> Он – артист, ищущий вдохновения. Увидел Виталину, сказал: "Сладкая" – и не смог устоять. Но им лучше раздельно!",

– добавляет источник.

Сейчас в личной жизни бывших супругов, похоже, все наладилось. Недавно Армен Джигарханян вновь сошелся с бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой жил до встречи с пианисткой. Виталина Цымбалюк-Романовская состоит в отношениях с Прохором Шаляпиным. На одном из последних снимков она прикрывала живот рукой. 

Дарья ПЕТРОВА
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