Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"На психа похож": муж Собчак напугал снимком после свадьбы

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки

Константин Богомолов испугал подписчиком своим новым снимком. На фото супруг Ксении Собчак позирует вместе с другом на одном из мероприятий. Сам режиссер назвал себя "психом", с чем подписчики и согласились. Они пришли в ужас от взгляда Богомолова и его взъерошенных волос.

Некоторые пользователи заметили на снимке внешнее сходство Богомолова и Собчак.

"Ужас", "Аж страшно", "На черта похож", "Ксюшу Собчак только псих полюбить может", "Вы вообще расчесываетесь когда-то?", "Даже испугалась сначала", "Как вы похожи Ксенией", "Слева загримированная Ксения", "Глаза косые",

– раскритиковали в Интернете.

Негативные комментарии появляются не только в аккаунте Константина Богомолова. Недавно под фото с венчания Ксению Собчак предупредили о скором разводе. Некоторые пользователи раскритиковали и эпатажную свадьбу звезд: напомним, сначала Ксения и Константин приехали к ЗАГСу в катафалке, затем невеста станцевала эротический танец перед гостями.

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Безобразная ситуация": США оставили без виз новую российскую делегацию

Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа

Политик рискует потерять власть до выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей