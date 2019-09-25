Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки

Константин Богомолов испугал подписчиком своим новым снимком. На фото супруг Ксении Собчак позирует вместе с другом на одном из мероприятий. Сам режиссер назвал себя "психом", с чем подписчики и согласились. Они пришли в ужас от взгляда Богомолова и его взъерошенных волос.

Некоторые пользователи заметили на снимке внешнее сходство Богомолова и Собчак.

"Ужас", "Аж страшно", "На черта похож", "Ксюшу Собчак только псих полюбить может", "Вы вообще расчесываетесь когда-то?", "Даже испугалась сначала", "Как вы похожи Ксенией", "Слева загримированная Ксения", "Глаза косые",

– раскритиковали в Интернете.

Негативные комментарии появляются не только в аккаунте Константина Богомолова. Недавно под фото с венчания Ксению Собчак предупредили о скором разводе. Некоторые пользователи раскритиковали и эпатажную свадьбу звезд: напомним, сначала Ксения и Константин приехали к ЗАГСу в катафалке, затем невеста станцевала эротический танец перед гостями.