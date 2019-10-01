Звезда расскажет правду о диагнозе

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что у него по-прежнему есть договоренность с одним из центральных каналов. Так что, по словам Стаса Христова, больную знаменитость совсем скоро могут показать по телевизору.

Когда и где будут проходить съемки – пока неизвестно, состояние звезды ее представитель также отказался комментировать.

"Я пока не знаю. У меня точной даты нет",

– цитирует Стаса Христов РИА ФАН.

В начале сентября концертный директор звезды заявлял, что Заворотнюк предстанет перед журналистами и на всю страну расскажет о своем диагнозе, но этого так и не произошло. Журналисты припомнили Христову его обман.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему находится в одной из столичных клиник. По слухам, у 48-летней знаменитости диагностировал рак мозга четвертой стадии.

Как пишет "Комсомольская правда", Заворотнюк находится под круглосуточной охраной после того, как неизвестные пытались проникнуть к ней в палату.