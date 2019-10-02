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Близкий друг открыл тайну появления Заворотнюк на публике

Близкий друг открыл тайну появления Заворотнюк на публике
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" больше не появится на экране

Выступление Анастасии Заворотнюк в одной из телепрограмм ожидается на самом деле, как было обещано на днях и о чем сообщалось, как только появились первые слухи о ее тяжелой болезни. Ее концертный директор подтвердил, что говорил о ее выступлении на ТВ, но отметил, что зрители ее не увидят.

"Месяц назад я давал эту информацию. Она устарела!" – заявил Стас Христов корреспонденту Teleprogramma.pro. 

Ранее он же говорил, что звезда "Прекрасной няни" хочет сама рассказать поклонникам о своем самочувствии. И она должна была выйти в эфир одного из федеральных телеканалов в конце сентября.

Новости о здоровье известной артистки поступают разные, но больше – неутешительные. Точный диагноз все еще не назван, но ходят слухи, что у Анастасии диагностирован рак мозга – глиобластома, и дела ее плохи, она уже и завещание подписала. Ее лечат в одном из медицинских центров Москвы, и врачи признали опухоль неоперабельной.

Недавно предположили, что болезнь знаменитости предначертана судьбой. Многие друзья и коллеги в непростое для актрисы время поддерживают ее и критикуют всех желающих разузнать о ней побольше и заработать на этом горе, предлагая фото и видео из больницы.

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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