Актрисе посоветовали смириться со смертельным диагнозом

Певица Светлана Сурганова призвала Анастасию Заворотнюк и всех, кто страдает от онкологических заболеваний, быть спокойнее, принять диагноз без лишних эмоций и проанализировать, что можно сделать в этой ситуации.

Певица знает о раке не понаслышке – в 27 лет у нее был обнаружена опухоль сигмовидной кишки.

"Когда я узнала о раке, паники не было, я не спрашивала, сколько мне осталось жить. Ее [болезнь] надо проанализировать, понять, если не побороть, то смягчить, постараться максимально достойно из нее выйти. Достойно – это без лишней истерики, экзальтации",

- цитирует слова звезда "Дни.ру".

Болезнь Анастасии Заворотнюк знаменитость считает очень серьезной, но советует доверять профессионализму врачей.

"Я им [врачам] доверяю, поэтому и жива по сей день". Мне "повезло", если тут корректно это слово, с локализацией болезни – это все-таки не рак мозга, тогда как там происходит сдавливание жизненно важных центров, и это очень опасно, очень тяжело",

– добавила Сурганова.

Напомним, 48-летняя звезда сериала "Моя прекрасная няня" попала в больницу в начале сентября. По неподтвержденной информации, у Заворотнюк обнаружен рак мозга 4 степени. Сейчас звезда находится в сознании и даже смогла подписать завещание.

Точный диагноз артистки ее родственники и лечащие врачи не называют. Директор артистки утверждает, что в скором времени Анастасию Заворотнюк могут показать в эфире одного из центральных каналов.