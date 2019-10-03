Шумиху вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" назвали дикостью

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк судачат все кому не лень – знакомые и нет, близкие и посторонние, даже экстрасенсы, гадалки и другие "пророки". Все это только мешает, заявил известный продюсер Иосиф Пригожин.

"Это дикость сегодняшнего времени, когда человеку не дают спокойно лечиться, заниматься своим здоровьем,

– сказал он корреспонденту "Дней.ру". И добавил, что "устраивать подобные вакханалии вообще не этично".

Сам продюсер старается не говорить об этом. Считая Анастасию очень хорошим человеком он "посылает ей всевозможные флюиды, чтобы она скорее выздоровела".

Весь этот ажиотаж вызван популярностью актрисы, объяснил Пригожин. И отметил, что "сегодня творчество стало лишь гарниром к частной жизни известного человека, жареной картошкой". Хорошо, что Заворотнюк ничего этого не слышит и не видит, так как у нее нет связи с внешним миром.

Поэтому, выразил мнение продюсер, не стоит молчать. "Правильнее все рассказывать прессе самим: когда ты объяснил, то к тебе уже никто не пристает", – цитирует мужа певицы Валерии "Царьград".

На днях сообщалось, что Анастасии Заворотнюк посоветовали принять страшный диагноз без лишних эмоций и подумать, как повлиять на ситуацию. Также стало известно, что звезду больше не увидят на экране. Ранее одна из коллег актрисы тоже возмущалась поведением желающих прославиться за счет несчастья со знаменитостью, что лишает ту жизни.