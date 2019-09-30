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Уварова открестилась от поддержки Заворотнюк

Актриса побрилась налысо совсем по другой причине

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова опровергла слухи о том, что побрилась налысо ради борющейся с раком Анастасии Заворотнюк. Актриса заявила, что лишилась волос она совершенно по иной причине.

"Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек в праве меняться", – пишет Уварова на своей странице в Instagram. По ее словам, короткая стрижка помогает волосам окрепнуть и восстановиться.

Карина СИРАЗОВА
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