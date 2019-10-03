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Онкобольная Заворотнюк вернется к работе

Онкобольную Заворотнюк отправили в чес по городам
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Окружение звезды "Моей прекрасной няни" дает противоречивую информацию о ее самочувствии

Концертный директор артистки Станислав Христов считает, что Анастасия Заворотнюк вернется на сцену после болезни. 

По словам Христова, Анастасия может продолжить концертную деятельность и даже сама расскажет о том, что с ней происходит, сообщает URA.RU. Впрочем, ранее Христов опроверг, что Заворотнюк появится в эфире одного из федеральных телеканалов.

О тяжелой болезни "прекрасной няни" стало известно в сентябре. Точный диагноз звезды неизвестен, однако, по слухам, Анастасия страдает от глиобластомы – злокачественной опухоли мозга. Врачи сообщали, что операцию артистке делать уже поздно.


Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА
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