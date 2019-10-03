Окружение звезды "Моей прекрасной няни" дает противоречивую информацию о ее самочувствии

Концертный директор артистки Станислав Христов считает, что Анастасия Заворотнюк вернется на сцену после болезни.

По словам Христова, Анастасия может продолжить концертную деятельность и даже сама расскажет о том, что с ней происходит, сообщает URA.RU. Впрочем, ранее Христов опроверг, что Заворотнюк появится в эфире одного из федеральных телеканалов.

О тяжелой болезни "прекрасной няни" стало известно в сентябре. Точный диагноз звезды неизвестен, однако, по слухам, Анастасия страдает от глиобластомы – злокачественной опухоли мозга. Врачи сообщали, что операцию артистке делать уже поздно.





