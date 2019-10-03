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Концертный директор артистки Станислав Христов считает, что Анастасия Заворотнюк вернется на сцену после болезни.
По словам Христова, Анастасия может продолжить концертную деятельность и даже сама расскажет о том, что с ней происходит, сообщает URA.RU. Впрочем, ранее Христов опроверг, что Заворотнюк появится в эфире одного из федеральных телеканалов.
О тяжелой болезни "прекрасной няни" стало известно в сентябре. Точный диагноз звезды неизвестен, однако, по слухам, Анастасия страдает от глиобластомы – злокачественной опухоли мозга. Врачи сообщали, что операцию артистке делать уже поздно.
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