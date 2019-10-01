Журналистка осталась без работы на телеканале

Несколько недель назад, перед свадьбой Ксении Собчак и Константина Богомолова, появилась информация, что блондинка станет новой ведущей шоу "Пусть говорят". Кандидатуру Собчак действительно рассматривали, но после Константин Эрнст решил отказаться от блондинки – считает Лена Миро.

Бросить журналистку, по мнению блоггера, Эрнст решил для того, чтобы не превратить передачу в "Дом-2":

"Константин Эрнст стоит перед трудным выбором: окончательно превратить свой канал в ТНТ, а "Пусть говорят" – в публичный "Дом-2", или все-таки побороться за рейтинги как-то более адекватно",

– высказалась звезда Интернета.

После того, как ролики, анонсирующие появление Собчак на "Первом", с сайтов телеканала исчезли, некоторые СМИ сообщили, что причиной для разногласий стали финансовые споры. Якобы, Ксения запросила слишком много денег.

Скандальный блогер над такой информацией только посмеялась. По ее мнению, Собчак сама распустила такие слухи, чтобы "отмазаться".

"Заветная мечта Собчак -– попасть на федеральный канал. Дело, конечно же, не в деньгах -– она готова не просто бесплатно работать там, но и сама приплачивать",

– написала Лена Миро в своем блоге.

Ранее видео с Ксенией Собчак высмеяла обнаженная Дана Борисова.