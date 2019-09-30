Блондинка спородировала ролик с журналисткой

Дана Борисова заинтриговала подписчиков своим новым видео. На кадрах звезда позирует в ванне и рассказывает о своем новом шоу. Похожий ролик несколько недель назад был опубликован в Инстаграм Ксении Собчак.

После видео Ксении журналисты сообщили о том, что, скорее всего, светская львица станет новой ведущей передачи "Пусть говорят". Однако чуть позже ролик с блондинкой в ванне пропал из социальных сетей и официального сайта "Первого" канала.

Теперь в ванне обнаженной снялась Дана Борисова. Телеведущая утверждает, что запускает свое шоу, где она будет раскрывать грязные тайны знаменитостей.

"Итак, вся правда о звездных наркоманах. Новое откровенное шоу без купюр и без цензуры",

– написала Борисова под постом в Инстаграм.

Поклонники телеведущей признаются, что с нетерпением ждут новое шоу, но сомневаются, что кто-то из знаменитостей расскажет правду о себе.

"Как это о себе всю грязь и рассказал весь шоубиза? Кто согласится на такое?", "Любимая, мы так ждем", "Заинтриговала очень", "С нетерпением ждем новое шоу с вами", – написали комментаторы в Инстаграм Даны Борисовой.

Ранее Ксению Собчак предупредили о скором разводе с Константином Богомоловым.