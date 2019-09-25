Певица рассказала, какую страну считает своим домом

Светлана Лобода призналась Ксении Собчак, что надеется в скором времени вернутся на родину и дать большой концерт. Но пока она предпочитает переждать сложное время и не делает политических высказываний.

В то же время Лобода не отказывается от Украины и говорит, что считает своим домом то место, где находятся ее дети.

"Я не живу в Подмосковье. Я живу на три страны. У меня есть дом в Киеве, в Москве и еще в одной стране. <…> Я очень верю, что в скором времени я смогу вернуться в свою страну с огромным концертом", - высказалась Лобода, добавив: "я очень надеюсь, что Владимир Зеленский все наладит",

– сказала артистка Ксении Анатольевне в шоу "Осторожно, Собчак".

Напомним, артистка родилась на Украине и представляла свою страну на конкурсе "Евровидение-2009", где заняла 12 место.

Ранее Светлана Лобода рассказала о контракте с Тиллем Линдеманном.