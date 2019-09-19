Телеведущая, похоже, осталась не у дел - все новости о выходе ее программы исчезли

Сообщение о шоу Ксении Собчак удалено с сайта Первого канала. Также из его соцсети пропало видео, на котором она хвалится, что ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться.

Возможно, на канале передумали давать телеведущей работу после ее скандальной свадьбы. Публика замерла в ожидании, пишет телеграмм-канал Daily Storm.

Только прошло торжество Собчак и Богомолова, а публику уже заинтриговала другая новость – о том, чтосветская львица будет вести один из проектов Первого канала. На его странице в Facebook был выложен ролик, в котором раздетая Ксения рассказывает кому-то по телефону о предложении, которое изменит всю ее жизнь.

Некоторые тогда предположили что речь идет о ее работе в "Пусть говорят". Позже на это иронично отреагировал бывший ведущий программы Андрей Малахов.

Свадьба отгремела в пятницу, 13 сентября, и поразила многих не только пышностью и кислом приглашенных. Молодожены раскатывали по Москве, лежа в катафалке, а невеста исполнила перед гостями эротичный танец.

Бракосочетание все еще горячо обсуждают. Высказалась и балерина Анастасия Волочкова, признавшись, что отказалась участвовать "в этой вакханалии".