Парочка привлекла внимание полиции прямо в день свадьбы

Торжественная церемония завершилась – Ксения Собчак и Константин Богомолов расписались и официально стали мужем и женой. После этого эпатажные супруги отправились к "свадебному" катафалку, в который легли вместе. Видео публикуют телеграм-каналы.

Тем временем СМИ сообщают, что эффектный свадебный кортеж уже привлек внимание столичных полицейских. За езду в катафалке с открытым багажником и без ремня безопасности молодым может грозить штраф, пишет LIFE SHOT. Занимательные видео изучают специалисты.