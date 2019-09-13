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Собчак и Богомолов легли вместе сразу после ЗАГСа

Собчак и Богомолов легли вместе сразу после ЗАГСа
Ксения Собчак и Константин Виторган. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Парочка привлекла внимание полиции прямо в день свадьбы

Торжественная церемония завершилась – Ксения Собчак и Константин Богомолов расписались и официально стали мужем и женой. После этого эпатажные супруги отправились к "свадебному" катафалку, в который легли вместе. Видео публикуют телеграм-каналы.

Тем временем СМИ сообщают, что эффектный свадебный кортеж уже привлек внимание столичных полицейских. За езду в катафалке с открытым багажником и без ремня безопасности молодым может грозить штраф, пишет LIFE SHOT. Занимательные видео изучают специалисты.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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