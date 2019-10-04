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Звезду "Дома-2" обругали за интимное видео

Саша Артемова. Фото:instagram.com/artemovasasha1
Телезвезда выставила напоказ все самое сокровенное

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Александра Артемова недавно родила ребенка. После появления на свет малыша девушка решила поделиться с подписчиками архивными записями беременной себя. Не все поклонники оценили интимные видео со звездой телестройки.

Под видео Артемовой в купальнике с большим животом ее начали упрекать в том, что она выставляет напоказ самые личные моменты беременности.

"Самое сокровенное напоказ! Зачем?", "Зачем живот на всю страну показывает, мне это непонятно", "Разве это красиво?", "Такое только для семейного архива", "Ну и видео, даже смотреть неприятно", "Для чего себя в таком виде снимать", – написали подписчики Артемовой в Инстаграм.

Недавно бывшие участники телепроекта "Дом-2" Александра Артемова и Евгений Кузин стали родителями. Звезда делилась всеми подробностями своей беременности в Интернете, не обошлось и без съемки на выписке из роддома.

Дарья ПЕТРОВА
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