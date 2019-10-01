Бывшая жена актера считает, что о нем не заботились и плохо кормили

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала сегодняшнее состояние Армена Джигарханяна. Оценив фото с режиссером, сделанные в последние дни, пианистка пришла к выводу, что актер стал выглядеть на 15 лет старше.

Причину таких изменений Цымбалюк видит в окружении Джигарханяна, которое плохо о нем заботится и кормит вредными продуктами.

"Выглядит лет на двадцать старше, чем еще два года назад. Но самое ужасное – что у них на столе: то сосиски, то торт кремовый. Реальной заботы о его здоровье нет. За эти два года мы потеряли Армена Джигарханяна…",

– цитирует слова пианистки "Собеседник".

Сейчас рядом с Арменом Джигарханяном постоянно находится его пасынок Степан и бывшая супруга, с которой он воссоединился. Но пианистка в их искренность не верит. Она уверена, что только с ней Армен Джигарханян вновь зажил полной жизнью: стал играть в театре и лучше себя чувствовать.

"Я была очень хорошей женой. Для него было самое важное – выходить на сцену и быть в театре каждый день. Я это ему обеспечивала. После десятилетнего перерыва из-за первого инсульта он стал снова играть в спектакле", – добавила Виталина.

Сейчас, несмотря на роман с Прохором Шаляпиным, Цымбалюк-Романовская по-прежнему не может забыть бывшего супруга и регулярно выкладывает в Инстаграм архивные фото с ним.

"На Джигарханяна сейчас просто страшно смотреть, что старость делает", "Виталина, вы очень добрая и хорошая. Даже после такой грязи, что была вылита на вас во время развода с джигарханяном, вы без всякой ненависти и злости выставляете фото с ним", "Джигарханян еще жив?", "Скучаете по нему", – прокомментировали под фото с актером.

Ранее Прохора Шаляпина засняли в объятьях красотки.