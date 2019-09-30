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Шаляпин прижался к красавице после снимка любовницы с Джигарханяном

Шаляпин прижался к красавице после снимка любовницы с Джигарханяном
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Певцу посоветовали присмотреться к молодой коллеге

Прохор Шаляпин провел время на съемках со своей коллегой, которую сам он называет красавицей. Совместное фото появилось в личном аккаунте артиста после того, как его возлюбленная Витлина Цимбалык-Романовская выложила архивный снимок с бывшим супругом Арменом Джигарханяном.

"С ведущей погоды <…> красавицей – коллегой Евгенией Неронской",

– подписал певец в личном блоге.

В комментариях под фото поклонники начали восхищаться внешностью девушки и говорить о том, что они прекрасно смотрятся вместе. Без критики, конечно, не обошлось. Прохору Шаляпину советуют вернуть свой прежний цвет волос.

"Получилась бы красивая пара", "Классная была бы пара, красиво смотрятся", "Красотка, не чета Виталине", "Очень красивая девушка", "Цвет волос надо срочно сменить", "Верни свой цвет волос", – написали подписчики под фото Шаляпина с другой.

Ранее друг Джигарханяна высказался о воссоединении артиста с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Дарья ПЕТРОВА
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