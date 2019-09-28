На Армена Борисовича вылили ушат грязи

Вся страна сегодня скорбит в связи со смертью легендарного режиссера Марка Захарова. Почтила его память и Виталина Цымбалюк-Романовская. В своем Instagram она выложила фото, где позирует с Джигарханяном и Захаровым. Снято оно было в 2015 году в ресторане, где отмечали назначение Виталины директором театра Армена Борисовича. Во время застолья Захаров поднял тост за бывшую Джигарханяна.

"Вас и Нину Тихоновну буду помнить и любить всю жизнь и после. Вечная Светлая Память", - написала она.

Подписчики присоединились к ее словам, сожалея об утрате. Однако многие, презрев приличия, под фото покойного ныне Захарова принялись поносить Джигарханяна за то, что он некрасиво поступил с Виталиной. Некоторые прошлись по его внешности, отметив, что сейчас он выглядит дряхлым стариком, тогда как при молодой жене буквально расцвел (орфография и пунктуация сохранены).

"вот и результат НАЛИЦО!!! Лучшее украшение мужчины– это его женщина. А Вы бесспорно, лучшая без Вас он просто ничтожен((((( его окружают нелюди" "(…) в Ваших руках он был молод, улыбчив, ухожен, холенный, и сверкал, как алмаз!!!! На дня его сегодняшние фото показали на первом канале...... это просто сплошная печаль((((( дряхлый, разваливающийся старик(((((( конечно, на все воля Божья, и он наказан за Вас сполна", – высказались они.

Ранее друг Джигарханяна высказался о его воссоединении с Цымбалюк-Романовской.