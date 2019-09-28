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Скончался Марк Захаров

Скончался Марк Захаров
Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com
Народный артист СССР ушел из жизни в 85 лет

Марк Захаров умер сегодня после продолжительной болезни. Печальную новость сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер. Он назвал Захарова "последним из могикан".

О месте и времени прощания с режиссером и худруком  московского театра Ленком сообщат позже, пишет ТАСС.

Марк Захаров подарил зрителям десятки фильмов, которые уже стали классикой. Среди них "12 стульев", "Белое солнце пустыни", "Формула любви" и многие другие.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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