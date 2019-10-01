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Армен Джигарханян не остался в стороне и побывал на церемонии прощания с Марком Захаровым. Он передвигался с трудом, его бережно вели под руку, буквально несли.
Пожилой артист, опираясь на своего помощника, шел медленно. У него в руках не было ни большого букета, ни венка. Он принес к гробу давнего друга красные гвоздики, возможно, посчитав, что эти скромные цветы не потеряются в массе более вычурных, предположил корреспондент "Дней.ру".
Джигарханян недолго постоял на сцене и ушел. Мало кто успел разглядеть его.
Семья Армена Борисовича была хорошо знакома с Марком Захаровым. Худрук театра "Ленком" был душевным, добрым и мудрым человеком, вспоминала недавно бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. В память о нем киевская пианистка опубликовала в соцсети фото, на котором они показаны втроем.
Во время их встречи она "поняла: важно не то, что я была директором театра, а то, что в ее жизни был этот эпизод". На прощании с Марком Анатольевичем Виталина не показалась.
Ранее "Утро" сообщало о муже Ксении Собчак Константине Богомолове, который странно себя вел на траурной церемонии в "Ленкоме".
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