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Армену Джигарханяну 3 октября исполнилось 84 года. И, пока его поздравляют, выяснилось, со здоровьем у него, еще недавно ходившего только под руку с помощниками, все в порядке. Актер посвежел, наслаждается жизнью и много гуляет, рассказал пасынок знаменитости.
"После того как выписался из больницы... он помолодел лет на 10 – 15. Выглядит очень ухоженным. Вопреки тому, что с ним было полгода назад, он часто теперь гуляет в парке, по арбатским переулкам… Так что с самочувствием все хорошо, он принимает лекарства, следует всем предписаниям врачей, соблюдает режим",
– сообщил Степан корреспонденту Teleprogramma.pro, отметив, что связывает эти перемены "с эмоциональным антистрессом" после воссоединения отчима с женой Татьяной Власовой, которая вернулась из Америки.
Совсем по-другому оценила состояние экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Хотя она "цивилизованный человек", относится "к бывшему мужу уважительно" и помнит дату его рождения, поздравлять не будет: "нет возможности". Что касается здоровья, то, судя по фото "он плохо выглядит... постарел лет на 20 за эти два года", сказала блондинка.
И, повторива фразу, которую произносила ранее, – "Мы его потеряли", – добавила, что увиденное на прощании с Захаровым, "это катастрофа". Пианистка "расстроилась" и оценила появление народного артиста на траурной церемонии так: "Человек, который хотел пропиариться, который не имел к Марку Анатольевичу никакого отношения, взял с собой Армена Борисовича и просто использовал его нагло, как ширму".
Не так давно сообщалось, что Джигарханян жестоко отомстит Цымбалюк-Романовской и говорилось о его полном истощении. Ранее стало известно, что актер перенес две сложных операции
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