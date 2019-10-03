Народный артист, вопреки словам бывшей молодой жены, чувствует себя отлично, что противоречит его виду на похоронах худрука "Ленкома"

Армену Джигарханяну 3 октября исполнилось 84 года. И, пока его поздравляют, выяснилось, со здоровьем у него, еще недавно ходившего только под руку с помощниками, все в порядке. Актер посвежел, наслаждается жизнью и много гуляет, рассказал пасынок знаменитости.

"После того как выписался из больницы... он помолодел лет на 10 – 15. Выглядит очень ухоженным. Вопреки тому, что с ним было полгода назад, он часто теперь гуляет в парке, по арбатским переулкам… Так что с самочувствием все хорошо, он принимает лекарства, следует всем предписаниям врачей, соблюдает режим",

– сообщил Степан корреспонденту Teleprogramma.pro, отметив, что связывает эти перемены "с эмоциональным антистрессом" после воссоединения отчима с женой Татьяной Власовой, которая вернулась из Америки.

Совсем по-другому оценила состояние экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Хотя она "цивилизованный человек", относится "к бывшему мужу уважительно" и помнит дату его рождения, поздравлять не будет: "нет возможности". Что касается здоровья, то, судя по фото "он плохо выглядит... постарел лет на 20 за эти два года", сказала блондинка.

И, повторива фразу, которую произносила ранее, – "Мы его потеряли", – добавила, что увиденное на прощании с Захаровым, "это катастрофа". Пианистка "расстроилась" и оценила появление народного артиста на траурной церемонии так: "Человек, который хотел пропиариться, который не имел к Марку Анатольевичу никакого отношения, взял с собой Армена Борисовича и просто использовал его нагло, как ширму".

Не так давно сообщалось, что Джигарханян жестоко отомстит Цымбалюк-Романовской и говорилось о его полном истощении. Ранее стало известно, что актер перенес две сложных операции