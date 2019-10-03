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В день рождения Армена Борисовича Виталина Цымбалюк-Романовская пустилась в откровения. Бывшая Джигарханяна, которая выкладывает в соцсетях милые фото с новым возлюбленным Прохором Шаляпиным, сделала весьма неожиданное заявление. Как выяснилось, развод с Джигарханяном она считает "бессмысленным". Более того, Виталина намекнула, что не прочь вернуться к Армену Борисовичу, да только ей не дают.
"У меня нет к нему доступа. Если бы был, то мы бы были вместе",
– ответила она на вопрос о поздравлении с днем рождения в беседе с "МК".
Раскрыла она и несколько шокирующих фактов о семье Джигарханяна и его здоровье. Несмотря на то, что ранее в окружении артиста утверждали, что тот отлично себя чувствует и помолодел после возвращения бывшей жены, Виталина говорит обратное. У Армена Борисовича "давно деменция" – причем информацию о состоянии актера скрывают.
"Сегодня это уже не он. Я думаю, мы его не услышим больше. Он перенес два инсульта и, возможно, третий, но они это скрывают",
– отметила Цымбалюк-Романовская, имея в виду Татьяну Власову и пасынка артиста Степана. Судя по ее словам, Джигарханян полностью недееспособен и им попросту манипулируют.
"Кого рядом с ним посадят, с тем он и живет, простите. Даже если так, бог с ними. Их привезли, чтобы денег заработать. Она в Америке 20 лет на его содержании жила, а Степа – игрок. И не его сын", – заключила Виталина.
Ранее Цымбалюк-Романовская заявила, что Джигарханян сильно постарел, и обвинила его нынешнее окружение в плохом уходе за ним.
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