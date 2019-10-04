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"Загорает с Копенкиной": Шаляпин бросил Цымбалюк

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Певец снова уехал в теплые края без киевской пианистки в обществе "бабок"

После выступления в Калининграде, где его буквально атаковали поклонницы, Прохор Шаляпин отправился в путешествие. На судне под парусом он бороздил водные просторы и разместил в соцсети кадры с отдыха.

"Красота Средиземноморья", – поделился артист впечатлениями под снимками, добавив, что находится в Монако.

Поклонники оценили пейзаж по достоинству. Но многие высказались не об этом, они заинтересовались, с кем певец наслаждается видами и где Виталина Цымбалюк-Романовская, а также в очередной раз выразили недовольство его новым имиджем:

"С Копенкиной загораете", "Пианистку куда девал", "Опять бабки на заднем плане", "Блондинчик... тебе ж черный цвет к лицу... неужели не видно". 

Зато фанаты не поскупились на хвалебные речи. "Шикарно!", "Счастье есть", "Красавец ты русский, с голливудской улыбкой и каким-то неземным шармом", – восхищались они.

Перемены во внешности Прохора Шаляпина и ранее вызывали критику. Да и похождения любовника бывшей Джигарханяна обсуждали не раз, при этом ему советовали присмотреться к молодой красавице, с которой работает. А за романы с пожилыми его даже публично отчитала известная певица Надежда Бабкина.

Расстается Прохор с Виталиной не впервые. Чаще он уезжает от нее, и подальше – не так давно летал на Багамские острова, до этого пропадал на съемках с молодкой и не без удовольствия расслаблялся в компании бывшей жены Ларисы Копенкиной. 

Полина ДОРОЖКИНА
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