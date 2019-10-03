Любовника бывшей Джигарханяна окружили и долго не выпускали, но она не бросилась ему на помощь

Прохора Шаляпина после выступления в филармонии Калининграда атаковали женщины, а его нынешняя дама сердца осталась к этому равнодушна. Виталина Цымбалюк-Романовская даже не собиралась вызволять милого друга, что заметно по видео в сторис Instagram.

"Вам не кажется, что Прохора пора спасать?" – обратился к киевской пианистке сосед по местам в зале, где проходил концерт певца. А та, продолжая снимать любовника в окружении на телефон, коротко отрезала: "Нет".

Тем временем артиста забрасывали вопросами и просьбами. В черном эффектном фраке, снежно-белой рубашке Прохор-блондин не успевал поворачиваться к каждой из дам, которые образовали вокруг него плотное кольцо и не спешили уходить.

Не так давно Шаляпин перекрасил волосы. Подписчики соцсетей отнеслись к этому неоднозначно. На днях певца ругали за перемену, а Цымбалюк-Романовскую просили повлиять на него. Но та и ухом не ведет.

Может, самой пианистке нравится новый имидж ее любовника, а может, думает о другом, ведь все чаще вспоминает экс-супруга - публикует совместные фото с бывшим, говорит о последних днях Армена Джигарханяна, который едва ноги переставлял на прощании с Марком Захаровым, разоблачает предыдущую жену актера, которая вернулась к нему.