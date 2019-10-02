К новому виду певца у многих сложилось резко негативное отношение. И бывшую Джигарханяна просят повлиять на него

Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в Instagram фото своего милого – Прохора Шаляпина, - перекрасившего волосы, наверное, с гордостью за него. Однако не всем поклонникам это пришлось по душе.

"С Днем музыки! С дебютом Прохора Шаляпина в филармонии Калининграда", – поздравила блондинка всех причастных к празднику и возлюбленного. И предупредила, что скоро "заключительный концерт".

На снимке певец-блондин показан во фраке с белой рубахой. Он широко улыбается, держа в руках пышные букеты ярких цветов.

В соцсети поделились впечатлениями. Мнения поклонниц киевской пианистки разошлись. Пока фанатки восхищались ею самой и любовником, остальные ругали артиста, в основном – за волосы, и просили Виталину повлиять на него:

Виталина, ты красивая, умница блондинка! Но Прохор – совсем не то. Прохор с таким цветом волос... Сделайте что-нибудь... Меняться нужно, конечно! Но так , что было... Ахх...", "Шаляпину не идет такой цвет волос", "На Трампа стал похож", "Брюнетом Прохор был эффектнее", У этого дуралейки зубы стали экспресс, что ли? Плохо старался альфонсик", "Цвет волос... Ну никак не подходит", "Обратно к своему цвету волос возвращайте Прохора, ну не его это!", "Стилист точно на замену, искусственный цвет", "Старит и совсем не к лицу!", "Ужас", "Лет 10 прибавляет", "Взгляд сумасшедшего".

Новый имидж Шаляпина критиковали и раньше. Не так давно ему также советовали вернуть прежний цвет волос, когда он показался с другой – ему на плечо доверчиво склонилась молодая коллега. Не сдержались пользователи Сети и тогда, когда певец веселился с девушками, "вспомнив юность".