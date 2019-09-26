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Поход в театр окончился довольно щекотливой ситуацией.
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин провели время культурно – сходили в театр "Русская песня", где блистала роскошная Надежда Бабкина. Однако вечер перестал быть томным, когда принимая цветы от поклонников, певица громко спросила у Шаляпина, выбрал ли он себе "жертву какую-нибудь", видимо, имея в виду бывших пожилых подруг красавца. "Народ ждет", – не унималась звезда.
Шаляпин не нашелся что ответить на такое замечание. Зато прокомментировала Виталина, молча наблюдавшая за происходящим.
"Даже Надежда Георгиевна чуть было какой-то бабке тебя не сбагрила @shalyapin_officialНо трагических событий удалось избежать", – написала она в своем Instagram.
Пользователей сцена с Бабкиной покоробила. "Однако.....,надеюсь Прохор не обиделся, на Бабкину????" – отметил один из комментаторов.
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