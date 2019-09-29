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Любовник бывшей Джигарханяна показал нового друга

Любовник бывшей Джигарханяна показал нового друга
Фото: www.globalllokpress.com
Сильно изменившийся артист показал как проводит время

Пока вся страна обсуждает неожиданный поступок Виталины Цымбалюк-Романовской, выложившей фото Армена Джигарханяна, ее возлюбленный Прохор Шаляпин проводит время в компании друга Давида. Фото с ним  исполнитель малоизвестных, но заводных хитов опубликовал в своем Инстаграм. 

На фото Шаляпин стоит оперевшись на своего друга, сообщая подписчикам, что прикупил себе пуховик перед гастролями.  Поклонники артиста в очередной раз обратили внимание на его изменившийся цвет волос. 

"Отличный мужчина! но этот цвет волос делает похожим на русского сказочного Петрушку.....; Черным лучше было😊 ;Не узнаю тебя.А может всё вернуть?🤔", – писали они. 

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Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Ранее Надежда Бабкина публично отчитала любвеобильного Шаляпина в присутствии его девушки Виталины Цымбалюк-Романовской. 

Марина МОНРО
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