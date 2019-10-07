Киевская пианистка весело проводит время без нынешнего возлюбленного и все еще помнит экс-супруга

Виталина Цымбалюк-Романовская не скучает, пока Прохора Шаляпина нет рядом. Она прекрасно отдохнула в компании Бетховена, Шуберта и Гергиева, о чем заявила в Instagram под снимками, на которых показана в Московском концертном зале в Зарядье, одетая в эффектный кружевной наряд с темным палантином и с сумочкой в руке.

"Непревзойденное впечатление", – призналась блондинка.

Многие подписчики интересовались, зачем Виталина "столько лет потратила на этого старикашку", и ответ "полюбила" вызвал у них сомнения. Не забыли и похвалить ее:

"Виталина, неужели действительно полюбили? Скорее, привыкли, жалели, сочувствовали, за годы пока работали вместе, втянулись, сопереживали. И уже не могли отделять личное от работы. Особенно, когда и мужчине вы стали незаменимой и необходимой. Но поверить, что полюбили очень трудно", "Наверное, и вправду говорят, что любовь зла", "Вы сама очень умная и красивая. Удачи вам и много много счастья", "Нежная", "Вы, как всегда, на высоте", "Виталина, Вы элегантны и прекрасны, а вкус у Вас – просто супер", "Очень милая и приятная".

Тем временем отреагировал на публикацию и Шаляпин. "Меня, значит, на гастроли отправила, а сама Шуберта слушать пошла?" – поинтересовался он. Цымбалюк-Романовская парировала: "Тебе целых 2 симфонии много, приезжай – расскажу".

Об экс-супруге киевская пианистка в последнее время говорила на раз. В день рождения народного артиста она намекнула, что готова вернуться к нему, а ранее выложила совместное фото в обнимку с ним. При этом Виталина с удовольствием наблюдает, как нынешнего возлюбленного атакуют женщины, несмотря на то что его теперешний вид не всем пришелся по душе.