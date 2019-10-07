Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бывшая Джигарханяна сплавила любовника и развлеклась с тремя мужчинами

Бывшая Джигарханяна сплавила любовника и развлеклась с тремя мужчинами
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Киевская пианистка весело проводит время без нынешнего возлюбленного и все еще помнит экс-супруга

Виталина Цымбалюк-Романовская не скучает, пока Прохора Шаляпина нет рядом. Она прекрасно отдохнула в компании Бетховена, Шуберта и Гергиева, о чем заявила в Instagram под снимками, на которых показана в Московском концертном зале в Зарядье, одетая в эффектный кружевной наряд с темным палантином и с сумочкой в руке.

"Непревзойденное впечатление", – призналась блондинка.

Многие подписчики интересовались, зачем Виталина "столько лет потратила на этого старикашку", и ответ "полюбила" вызвал у них сомнения. Не забыли и похвалить ее: 

"Виталина, неужели действительно полюбили? Скорее, привыкли, жалели, сочувствовали, за годы пока работали вместе, втянулись, сопереживали. И уже не могли отделять личное от работы. Особенно, когда и мужчине вы стали незаменимой и необходимой. Но поверить, что полюбили очень трудно", "Наверное, и вправду говорят, что любовь зла", "Вы сама очень умная и красивая. Удачи вам и много много счастья", "Нежная", "Вы, как всегда, на высоте", "Виталина, Вы элегантны и прекрасны, а вкус у Вас – просто супер", "Очень милая и приятная".

Тем временем отреагировал на публикацию и Шаляпин. "Меня, значит, на гастроли отправила, а сама Шуберта слушать пошла?" – поинтересовался он. Цымбалюк-Романовская парировала: "Тебе целых 2 симфонии много, приезжай – расскажу".

Об экс-супруге киевская пианистка в последнее время говорила на раз. В день рождения народного артиста она намекнула, что готова вернуться к нему, а ранее выложила совместное фото в обнимку с ним. При этом Виталина с удовольствием наблюдает, как нынешнего возлюбленного атакуют женщины, несмотря на то что его теперешний вид не всем пришелся по душе.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар рухнет на следующей неделе

Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году

Данию обязали дать разрешение по "Северному потоку-2"

Копенгаген не имеет права запрещать прокладку труб в своей экономической зоне в Балтийском море

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей