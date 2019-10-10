Киевскую пианистку, прикрывающую животик, бросились поздравлять

Виталина Цымбалюк-Романовская, которую не раз просили родить ребенка от нынешнего возлюбленного – Прохора Шаляпина, – и до этого интриговала поклонников. Теперь же укрепила их во мнении, что готовится стать мамой.

Блондинка показалась на свежем фото в Instagram по-прежнему с веселой улыбкой. При этом обе ее руки были прижаты к животу.

В соцсети тут же решили: бывшая Джигарханяна скрывает беременность. И радовались, не поскупившись на щедрые комплименты:

"Виталина, лицо светится, а руки о чем-то говорят! Это намек? Если да? То мы рады за Вас!!! Удачи!!!", "Виталина, Вы всегда светитесь...","Сплошной позитив, буду заряжаться", "Вы красавица", "Очаровательна", "Вы такая классная", "Ясная, светлая... Сияй всегда!!!", "Вы лучик солнца", "Нежность и женственность!", "Чудная", "Такая лапочка", "Какая ты хорошая!!!".

Нкоторые расспрашивали, "как всегда быть в хорошем настроении" и просили "научить так же спокойно реагировать на все ситуации".

Отношения Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпин длятся год. Они многое пережили за это время и, несмотря на трудности и испытания, не только сейчас вместе, но и строят планы на общее будущее, думают и о ребенке.

Возлюбленный пианистки ранее признавался, как мечтает, чтобы она родила ему малыша. Одна из его бывших пассий однажды сообщила, что бывшая жена Армена Джигарханяна находится в интересном положении. Сама же Виталина говорила о решении забеременеть, для чего даже обследование прошла с любовником, который должен быть отцом ее ребенка. И трудятся оба над этим неустанно.