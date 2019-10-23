Артист прогулялся во дворе под руку с незнакомкой

Армен Джигарханян давно не появлялся на публике и не общался с журналистами. Выяснилось, что причиной этому может быть его плохое состояние. По словам соседей, актер не может ходить самостоятельно, а на прогулки его выводит молодая женщина.

Как пишут журналисты, двор – единственное, что видит Джигарханян, ведь здесь он проводит каждый день.

"Он сам уже один не может прийти. Под руку ведут. Посадят вон на тех лавочках, и сидит. <…> Он, наверное, там обедает, полежит и его выводят… Какая-нибудь женщина молодая, вчера парень какой-то молодой сидел с ним",

– рассказали соседи артиста "Пятому каналу".

За последние несколько лет Джигарханян неоднократно попадал в больницу из-за проблем с сердцем. Возможно, на здоровье актера и режиссера отразился болезненный развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

С пианисткой Джигарханян расстался в 2017 году, шумиха вокруг пары до сих пор не утихает. Друзья и родственники актера негативно отзываются о Цымбалюк и обвиняют ее во всех бедах. Сама девушка считает, что семья и друзья плохо заботятся об актере, поэтому он чувствует себя гораздо хуже.

Несмотря на то, что Цымбалюк-Романовская регулярно вспоминает о бывшем супруге, в ее жизни уже появился другой мужчина. Новым возлюбленным звезды стал Прохор Шаляпин, от которого, по слухам, она ждет ребенка.